«عمال مصر»: 4 مليارات جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة وكفر الدوار

شدد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال مصر، على اهتمام القيادة السياسية بتطوير قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم رصد 21 مليار جنيه لتأهيل وتطوير هذا القطاع ما بين معدات وآلات حديثة، وبنية تحتية جديدة، بما يحقق مزيدًا من النجاح والتفوق والبناء والتنمية لمصر الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي، مؤكدا أن عمال الغزل والنسيج يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية ويدعمونها في جميع خطواتها لتحقيق مزيد من الإنجازات على كل الأصعدة.

٤ مليارات جنيه لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية

وقال رئيس النقابة، إن مجلس إدارة الشركة القابضة كشف عن إيداع 4 مليارات جنيه في حسابات الشركة للعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية في مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار.

وأوضح عبد الفتاح، أن النقابة العامة للغزل والنسيج خرجت عن دورها المنوط بها قانونا وهو الحفاظ على حقوق العمال ومصالحهم وحمايتها، إلى الحفاظ على الممتلكات الخاصة بها واسترداد حقها الضائع في العديد منها ومنها استرداد مبنى المستشفى المجاور لها، والاستعداد لبدء إنشاء صرح طبي كبير مكانها للعاملين بالغزل والنسيج لرعايتهم وأسرهم صحيا.

وأشار رئيس النقابة إلى أن مجلس إدارة النقابة اتخذ قرارا بإنشاء صندوق ادخاري لعمال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية له مجلس إدارة مستقل، يكون اشتراكه اختياري للعمال أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة والنقابة وقعوا بروتوكول تعاون، وعلى أثره تم إنشاء أكاديمية لتعليم فنون التفصيل والحياكة، وتقوم الوزارة باعتماد شهادات إتمام التدريب بها بما يسمح لخريجيها من العمل في المصانع والشركات، وتم تخريج 4 دفعات من الخريجين.

كما تقدم رئيس النقابة بالشكر والتقدير للعمال المكرمين في هذه الاحتفالية على مجهوداتهم وتفانيهم في العمل لرفعة شركاتهم ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد القومي للامام دائماً.

وفي نفس السياق، قدم مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، الشكر والتقدير للوزير، ورئيس النقابة على ما يقدمونه لخدمة العمال في قطاع الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد من المحافظات التى لديها منشآت كبيرة ومتطورة في هذا القطاع يعمل بها 38 ألف عامل منهم 7500 عامل من خارج المحافظة.

ودعا مدير الجمعية، وزير القوى العاملة لزيارة مصانع الملابس الجاهزة بالمحافظة لمتابعة مدير التطور الحادث فيها، والتكنولوجيا المتقدمة التى يمتاز بها العمل بداخلها.

من جهتها، رحبت إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، بوزير القوى العاملة، مؤكدة أنه الأب الروحي لكل عامل، وملاذه في حالة تعرضه لأي ظلم أو تعدي على حقوقه على مستوى الجمهورية، كما تقدمت بالشكر لأعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج، مقدمة التحية لكل عامل كان سبباً في إحداث التطوير والتقدم لبلده بتفانيه وإخلاصه في عمله تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك في افتتاح الوزير اليوم السبت، المؤتمر الذي تنظمه النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة ، تحت عنوان "نهضة مصر الحديثة بالعمل والإنتاج" بحضور القيادات النقابية العمالية ورؤساء النقابات العامة وبعض أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجدي كمال مدير عام جمعية المستثمرين ببورسعيد، وعدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج الحاليين والسابقين، وبعض نواب من مجلسي النواب والشيوخ ،والقيادات التنفيذية والشعبية.