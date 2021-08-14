هل تكون تظلمات الثانوية العامة «أونلاين»؟.. وزير التعليم يجيب

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تم تداوله بشأن عمل التظلمات في نتيجة الثانوية العامة 2021 بطريقة «الأونلاين».

وقال الوزير، في تصريح خاص لموقع "الدستور": "لم نقرر هذا بعد وسندرسه قريبا".

وقال شوقي، إن كل ما ينشر عن نتيجة الثانوية العامة 2021 "كذب وتأليف" مضيفا: "لا يعلم إنسان في الوزارة معلومة عن النتيجة ولا التظلمات وكل ما يشاع مجرد كذب".

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتب في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وسوف نخطركم بموعد المؤتمر الصحفي هنا وعلى موقع الوزارة الرسمي".

وأضاف: "لا يعلم أحد بهذا الموعد ولا صحة لأي أخبار من أي مصدر آخر ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات، طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تمامًا بما تقول. خالص تحياتي لابنائنا الطلاب".

وقال: "لا يوجد إعلان للنتيجة يوم الأحد كما تقول الشائعات".

وبشأن مسألة التقسيم لطلاب الثانوي العامة قال وزير التربية والتعليم: "عن مسألة طلاب التقسيم يتم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن ينافسوهم على اماكن الجامعات وفي نفس الوقت طالب التقسيم المجتهد سوف ياخذ حقه الطبيعي ايضا دون استحداث تنسيق مستقل او الإخلال بحقوق الطرفين".

وأيام قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١، وتستعد وزارة التربية والتعليم لعمل مؤتمر ضخم برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليتم الإعلان عن النتيجة.