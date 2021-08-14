«الأمراض المعدية.. الوقاية والعلاج» ندوة بمديرية الطب البيطري بالبحيرة

نظم مركز النيل للإعلام برئاسة إيمان قطب بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ندوه إعلامية تثقيفية بعنوان "الأمراض المعدية.. الوقاية والعلاج"، بقاعة مديرية الطب البيطرى بالبحيرة حاضر فيها الدكتورة نهى عابدين مدير إدارة الصحه المدرسية والفيروسات الكبدية بمديرية الصحه بمحافظة البحيرة.

وأكدت إيمان قطب أن الندوه تناولت التعريف بالأمراض المعدية ومسبباتها والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان الوقايه أو التخلص من العدوى وهي "معالجة مصدر العدوى - التعامل الحذر مع ناقلات العدوى من خلال عمل إحتياطات إحترازيه - الحصول على التحصينات اللازمه والعمل على تقوية مناعة الجسم عن طريق التطعيمات و التغذية الجيدة - عمل بلاغ بمديرية الصحه عند وجود أى مرض معدى - نشر التثقيف الصحى".

كما تم التنويه عن أهمية عمل الفحصوات الدورية وهى متوفرة من خلال المبادرة الرئاسية بحملة ١٠٠ مليون صحة والحملات والقوافل الطبية الشاملة التى تجوب جميع مدن وقرى محافظة البحيرة خلال برنامج حياة كريمة.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وتفعيلاً لتوجيهاته بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم وبالأخص الحالات المرضية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة المستمرة لها من خلال الحملات الطبية المكبرة.