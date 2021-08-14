محافظ الشرقية يأمر بتوفير مكان لبائعة خضار بالسوق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

وفي هذا الإطار، قام إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين بالاستجابة لشكوى تليفونية تلقاها المحافظ من إحدى السيدات تتضرر فيها من قيام مجموعة مع التجار بمنعها من افتراش بضاعتها من الخضار بأحد الأماكن بسوق المدينة.

وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مدينة القرين بالانتقال إلي السوق والذي قام بتخصيص مكان للسيدة المتضررة بالسوق وإعفائها من رسوم التحصيل نظراً لظروفها المعيشية الصعبة وأمر التجار بعدم التعرض لها مرة أخرى.

وتقدمت السيدة بخالص الشكر والامتنان للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواها وتخصيص مكان لها بالسوق ليكون مصدر رزق ويوفر لها حياه كريمة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت يعينهم على تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وحرصًا منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجه محافظ الشرقية وكيل مديرية الشؤون الصحية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة وتقديم العلاج اللازم على نفقة الدولة لحين تماثلهم للشفاء، موجهًا وكيل مديرية التربية والتعليم بإعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية نظرا لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة.

وتقدم عدد من المواطنين بشكوى من عدم قدرتهم على تحمل نفقات المعيشة لعدم وجود دخل ثابت، ليوجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لمن يرغب منهم في الحصول على وظيفة وبناء حياة جديدة.