في حادثين منفصلين.. إصابة 7 من بينهم طفلين بحوادث انقلاب بمحافظة قنا

أصيب 7 أشخاص من بينهم طفلين، اليوم السبت، في حادثين منفصلين بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط جنوبي محافظة قنا، والطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا بالقرب من منطقة عمارات ساويرس، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

في الحادثة الأولي، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد إصابة كلاً من، محمد عوض عيد، 46 عامًا، وصفاء سعيد عوص، 45 عامًا، وكرم محمد عوض، 12 عامًا، وشقيقته شهد محمد عوض، 8 أعوام، وذلك جراء انقلاب تروسيكل كان يحملهم، في طريق كوبري قرية البراهمة، مركز قفط جنوب محافظة قنا.

وفي الحادثة الثانية، أصيب 3 أشخاص جراء انقلاب سيارة بيجو كانت تقلهم في الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي - قنا، بالقرب من عمارات ساويرس وذلك بسبب السرعة الزائدة.

فيما قد تم نقل المصابين لمستشفيات قنا العام وقفط العام، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.