حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 غدًا الأحد، من أكثر الكلمات البحثية التي تلقي رواجًا عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد نسب مشاهدة عالية حاليا حتى تصدرت القائمة البحثية الرئيسية للموقع لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على درجات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية و موعد إعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 غدًا الأحد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية حيث لم يتم حتى الآن من الانتهاء من أعمال تجهيز النتيجة قبل اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل نشرها بصورة رسمية عبر موقع الوزارة، وذلك لمراجعة كشوف تجميع درجات كافة المواد الدراسية والتأكد من صحة الدرجات التي حصل عليها كل طالب ليتمكن من الالتحاق بالكلية التي يرغب في دراسة علومها والتخصص فيها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة

تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أوائل الوزارات التي اعتمدت النظام الإلكتروني في خدمة الطلاب وأولياء الأمور حيث وفرت موقعا إلكترونيا لإعلان نتيجة طلاب الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة من القائمة الرئيسية للموقع

تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( العلمية أو الأدبية)

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة داخل الخانات المخصصة لذلك

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة استعلام

ظهور كافة درجات الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

كيفية الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر موقع الدستور

حقيقة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 غدًا الأحد و طرق الاستعلام عن النتيجة أبرز ما يشغل بال مئات الألوف من طلاب الثانوية العامة حاليا حيث أتاح موقع الدستور الإلكتروني رابط ( من هنا) يمكن تسجيل بيانات الطلاب عليه ( الاسم، رقم الجلوس، وسيلة التواصل ) وإرسال نتيجة الطلاب عليه فور اعتمادها عبر رقم الهاتف المحمول الذي يتم تسجيله.