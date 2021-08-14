ذي إكونوميست: كورونا تضع صانعي السياسة الأمريكيين أمام اختبار صعب

تسببت جائحة "كوفيد-19" في تداعيات على كثير من القطاعات، ومن ثم التأثير بالسلب على قدرات الناس المالية للوفاء بالتزاماتهم، ومن بينها: دفع إيجارات السكن، الأمر الذي فاقم ما يمكن وصفه بظاهرة "التشرد" التي أصبحت بارزة بشكل أكثر وضوحا في العديد من المدن الأمريكية لاسيما مدينة "سياتل" الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقد مرت المدينة ـ وفقا لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية ـ بمراحل عديدة في تاريخها، ففي خمسينات القرن التاسع عشر، شهدت "سياتل" أول انتعاش بسبب صناعة الأخشاب، وخلال تلك الفترة كان قاطعو الأشجار يقطعون الأشجار المتزحلقة والهابطة أسفل التل شديد الانحدار الذي يؤدي إلى الواجهة البحرية لخليج "إليوت"، ليتم تيمنا بذلك تسمية الطريق هناك باسم "الطريق المنزلق".

لكن بعد ما يقرب من 100 عام، وصف كاتب محلي يسمى "موراي مورجان"، هذا الطريق بأنه "مكان للأحلام الميتة"، حيث أصبح المارة يشاهدون عبر هذا الطريق "رجال يجلسون على الأرصفة وينامون في المداخل". لقد تطورت الأمور حاليا بشكل أكبر، وأصبحت خيام المشردين مرئية بصورة واضحة، وباتت المنطقة مقفرة ورمزا لمعاناة سكانها من انحدار في المستوى المعيشي.

لقد تزايدت أعداد المشردين بلا مأوى ممن يعيشون في السيارات أو الحدائق أو المباني المهجورة خلال السنوات القليلة الماضية. وتقدر وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية أن 226000 أمريكي كانوا يعيشون بدون مأوى في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2015. وفي العام الماضي، شكل الأشخاص الذين ينامون في ظروف قاسية حوالي 39% من إجمالي عدد السكان المشردين في البلاد، وهي أعلى نسبة في عشر سنوات. ويمكن إرجاع سبب الزيادة بنسبة 2% في إجمالي تعداد المشردين في أمريكا بين عامي 2019 و 2020 إلى نمو المشردين بلا مأوى.

وفي حين كان من المفترض انتهاء الإيقاف الفيدرالي لعمليات الإخلاء، لمن تأخروا في دفع الإيجار، في 31 يوليو الماضي (إجراء مؤقت للتخفيف من حدة تداعيات الوباء على من لا يستطيعوا دفع الإيجار)، مما يهدد بضم المزيد من المشردين، إلا أنه في الثالث من أغسطس الجاري أوقفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مرة أخرى عمليات الإخلاء في المناطق المنكوبة بالفيروس. ومن المتوقع أن تغطي إجراءات الحماية الجديدة 90% من البلاد لمدة شهرين، وهو الوقت الذي تستغرقه الإدارة لترتيب المساعدة في الإيجار لمن يحتاجون إليها.

وقبل تفشي الجائحة، كان يمكن العثور على خيام المشردين فقط في مراكز المدن أعلى وأسفل الساحل الغربي، ولكنها الآن بدأت تظهر في الأحياء الراقية ذات الأشجار الكثيفة في مناطق مثل لوس أنجلوس وبورتلاند وسياتل.

ويقول "جون سكولز" رئيس جمعية وسط مدينة سياتل: "لا يهم أين أنت الآن. يمكنك أن ترى أشخاصا من الواضح أنهم بلا مأوى (في كل مكان)"، ومن الصعب تحديد الزيادة الظاهرة في عدد مخيمات المشردين بسبب الوباء، خاصة مع إعفاء وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية للمجتمعات في يناير الماضي من التعداد السنوي للمشردين.

وعوضا عن البيانات الرسمية، أجرت "كارين سنيدكر"، عالمة الاجتماع بجامعة سياتل باسيفيك، تعدادها الخاص للخيام في المناطق التي بها أكبر المخيمات ووجدت 220 خيمة إضافية في يوليو 2020 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019. وتقدر سنيدكر أن نسبة الزيادة المقدرة بنحو 50% في عدد الخيام أكبر من الزيادات الموسمية العادية.

وترى مجلة "ذي إيكونوميست" أن ظهور مخيمات المشردين لا يعني بالضرورة أن حالات التشرد بلا مأوى ارتفعت خلال الجائحة. فعندما بدأ الفيروس في الانتشار، خشي الكثير من أن تكون المخيمات حاضنات لفيروس كورونا، لذا قامت الولايات والمدن في جميع أنحاء أمريكا بنقل الأشخاص المشردين إلى الفنادق حيث يمكن عزلهم بأمان.

وشهدت مقاطعة "كينج"، التي تضم مدينة سياتل، معدلات منخفضة لفيروس "كوفيد-19" بعد نقل المشردين من الملاجيء والمخيمات إلى الفنادق. وقد أظهرت دراسة نُشرت في شهر مارس الماضي نتائج مماثلة في "سان فرانسيسكو".

ونظرا لعدم وجود ما يكفي من غرف الفنادق لإيواء جميع المشردين في أمريكا، يقول "جريج كولبيرن" من جامعة واشنطن، إن الجائحة قسمت المشردين في أمريكا إلى مجموعتين: أولئك الذين تمكنوا من الاستفادة من برامج الطواريء، وأولئك الذين سقطوا وتم إغفالهم عندما أغلقت الملاجيء.

وأضاف أن من الصعب معرفة ما إذا كانت الزيادة في عدد الخيام ناتجة عن انضمام المزيد من الأشخاص إلى قائمة المشردين، أم خروج الأشخاص الذين كان لهم مأوى سابقا (سكان الملاجيء) من أماكن إيوائهم.

ويمكن القول إن هناك ثلاثة عوامل ساهمت في إبقاء الخيام في مكانها أولها، الوباء، حيث أوصت مراكز السيطرة على الأمراض بعدم تفكيك المخيمات، وسط مخاوف من تفريق الأشخاص الذين ربما يكونوا قد أصيبوا بـ "كوفيد-19"، وينقلون المرض.

أما العامل الثاني، فهو الشلل السياسي؛ فقد كشفت المواقف تجاه مسألة المشردين (تفكيك المخيمات القسري) عن صدوع بين الليبراليين على الساحل الغربي، حيث يجادل اليساريون بأن عمليات التفكيك يمكن أن تكون مؤلمة لأولئك الذين يعيشون في المخيمات، لاسيما وأن كثيرا منهم يعانون من مرض عقلي أو تعاطي المخدرات. بينما يقول المعتدلون إن السماح للناس بالعيش في الخارج لا يساعد أحدا. وتسبب الحذر المتزايد تجاه الشرطة في أعقاب مقتل "جورج فلويد" في "مينيابوليس" العام الماضي إلى قيام سياتل بحل الفريق الذي يجمع ضباط الشرطة والعاملين في مجال التوعية لتفكيك المخيمات وإحالة سكانها إلى الملاجيء.

فيما تمثل العامل الثالث في عدم اليقين القانوني، حيث قررت محكمة الدائرة التاسعة، التي تغطي معظم الولايات الغربية الأمريكية، في عام 2018 أن بويسي بولاية أيداهو، لا يمكنها تجريم النوم في الهواء الطلق في الممتلكات العامة عندما لا يتوفر المأوى. وترك القرار المدن في جميع أنحاء المنطقة تتساءل عما يجب القيام به، فالأمور غامضة، حيث قد يكون النوم مسموحا ولكن ماذا عن الخيام؟

وبينما تتطلع أمريكا إلى فترة ما بعد الوباء، تنظر البلديات الأمريكية فيما يجب القيام به حيال المخيمات. فبفضل صناديق التحفيز الفيدرالية وفوائض الميزانية، أصبح لدى صناع السياسة الأمريكيين الكثير من الأموال المتاحة قيد تصرفهم. وعلى سبيل المثال، تخصص كاليفورنيا في ميزانيتها الجديدة للسنة المالية الحالية نحو 12 مليار دولار لبرامج التشرد. وتخصص مدينة سياتل نحو ثلث المبلغ، الذي تلقته المدينة من حزمة التحفيز التي قدمها الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار وتم تمريرها في مارس الماضي لحل المشكلة، ويقدر بـ 128 مليون دولار لهذا الغرض.

غير أن إنفاق هذه النقود لا يضمن النجاح في حل المشكلة. فقد أنفقت كاليفورنيا أكثر من 13 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في محاولة للحد من التشرد. ومع ذلك، لا يزال لديها نصف إجمالي عدد السكان بدون مأوى في البلاد، حيث ينام حوالي 70% من المشردين في كاليفورنيا البالغ عددهم 160 ألف شخص في ظروف قاسية.

وفي السنوات الماضية، كما يقول جيسون إليوت، كبير مستشاري حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، "كأن الأمر يتمثل في كتابة شيك وتأمل أن تحدث الأشياء الجيدة". وإن إحدى الحجج ضد الفوائد السخية المقدمة هي فكرة أن الفقراء أو المشردين سوف ينتقلون غربا إلى الأماكن التي يمكنهم تلقي معظم المساعدات فيها. ففي عام 2019، كان 70% من المشردين في سان فرانسيسكو يعيشون سابقا هناك، وجميعهم باستثناء 8% فقط كانوا يعيشون في كاليفورنيا.

ويقول مارك دونز، الرئيس التنفيذي لهيئة المشردين بمقاطعة كينج "لا يغادر الناس أربع ولايات لأن هناك خدمات أفضل".

وترى "ذي ايكونوميست" أن أسباب التشرد قد تبدو مستعصية على الحل، فهي تشمل كل شيء من الفقر والعنصرية المنهجية إلى المرض العقلي وتعاطي المخدرات.. وإن المأوى وحده ليس حلا.

كما أن المحرك الذي يقود المشكلة يتمثل في ارتفاع تكلفة السكن. ففي كتابهما "التشرد مشكلة إسكان"، يقارن كولبورن وكلايتون ألدرن معدلات النمو السكاني ومرونة عرض المساكن في العديد من المدن الأمريكية. وإن المدن المعروفة أكثر بانتشار التشرد استوعبت تدفق الناس دون بناء منازل كافية لإيوائهم، وإن قلة عدد المنازل يعني معدلات شغور منخفضة وإيجارات أعلى.

وتتضمن زيادة عدد المساكن ميسورة التكلفة إعادة تقسيم المباني السكنية عالية الكثافة بدلا من منازل الأسرة الواحدة، لكن القيود البيروقراطية تجعل ذلك صعبا، كما تُعقد الطبيعة الجغرافية الأمور. فسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس محاطة بالمياه والجبال، وبناء منازل جديدة في الغرب يعني بشكل متزايد البناء على الأراضي الحرجية (الغابات) والريفية حيث تلتقي المناطق البرية بالمدينة، وحيث يكون هناك خطر أكبر لحدوث حرائق الغابات.

وبحسب المجلة البريطانية فإن اجتماع الموارد والشعور بالإلحاح والإرادة السياسية لمعالجة التشرد أمر نادر الحدوث. وتقول الدكتور "كارين سنيدكر" عالمة الاجتماع بجامعة سياتل باسيفيك عن جهود سياتل: "خوفي هو أن يتم إلقاء الأموال في الهواء. لكن آمل أن نتمكن من استغلال هذه اللحظة المظلمة حقًا لفعل شيء مثمر".