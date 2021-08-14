جورجيا تسجل 5579 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، تسجيل 5579 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 477 ألفا و264 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية - وفقا لصحيفة (إنتربرس نيور) الجورجية - أنه تم تسجيل خلال الفترة نفسها 50 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و371 حالة، فيما تعافى على مدار أمس 1867 شخصا؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 417 ألفا و13 حالة.