السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورجيا تسجل 5579 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم السبت، تسجيل 5579 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 477 ألفا و264 إصابة.

وذكرت السلطات الصحية - وفقا لصحيفة (إنتربرس نيور) الجورجية - أنه تم تسجيل خلال الفترة نفسها 50 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و371 حالة، فيما تعافى على مدار أمس 1867 شخصا؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس التاجي إلى 417 ألفا و13 حالة.

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وائل لطفي

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