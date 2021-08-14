السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل «تعليم الجيزة» يتابع امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

طلاب
طلاب

تابع مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحان الشهادة الاعدادية الدور الثاني من خلال غرفة العمليات بالمديرية والتواصل الدائم مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، حيث أدى طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط.

وأعلنت غرفة العمليات بمدرية تعليم الجيزة، فى بيان لها منذ قليل، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج والاسئلة واضحة والورقة الامتحانية خالية من أى اخطاء ولم ترد أى شكوى من أولياء الأمور أو الطلاب من الامتحان.

وبلغ اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 28296 طالب وطالبة مقسم على 155 لجنه بجميع إدارات تعليم الجيزة .

التشديدات الصحية خوفا من كورونا

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم.

واكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة  إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .

والجدير بالذكر، أن يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية غدا الأحد 15 اغسطس مادتين اللغة الاجنبيه والتربية الدينية.

مديرية التربية والتعليم تعليم الجيزة المحافظة الكشف التربية والتعليم محافظة الجيزة ارتداء الكمامة طلاب الشهادة الإعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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