إنقاذ القاهرة الخديوية

أظن وليس كل الظن إثمًا، أن جميع من هم موجودون بيننا اليوم، سواء من الـ١٠٠ مليون مصري، أو أي من أشقائنا الكرام، أو ضيوف بلدنا المكرمين سوف يتفقون معي إذا ما قلت اإن مصر اليوم قد تحولت بفضل الله أولاً، ثم جهد المخلصين إلى خلية نحل كبيرة، لا يهدأ عمالها أبدًا أو يكسلون!

كلمة حق أقولها لوجه الله الكريم، غير عابئ ولا مكترث بكل ما يمكن أن يرميني به البعض من اتهامات معلبة، مجهزة ومعبأة مسبقًا بالنفاق، أو التطبيل، أو التهويل أو التهليل، أنا لا ألتفت لكل ما يقوله أغنام المحظورة وغلمانها، فيقيني بالله ثابت، وإيماني به سبحانه يطمئنني إلى أن سهام أحقادهم الصدئة سترتد حتمًا إلى صدورهم الموغرة، كما هي طبيعة الأشياء، فالسهم السيئ يرتد عادةً إلي صدر صاحبه!

ما رأيته "اليوم" في ميدان طلعت حرب، عند مروري مصادفة بمنطقة وسط البلد، من ترميم للمباني، وتجديد للعمارات، هو عملية إنقاذ حقيقية، للحفاظ على مبانٍ تراثية!

عملية جراحية، تأخرت كثيرًا إلى أن بات إجراؤها حتميًا، من أجل إنقاذ حياة مبانٍ عانت لسنوات طويلة، من الإهمال الجسيم الذي كاد بالفعل أن يودي بحياتها، ويؤدي إلى زوالها، عمل كبير، ورائع، وحقيقي يتم علي أرض الواقع، يستحق جل كلمات الإشادة، وكل عبارات الثناء، والشكر والتقدير ...

قرار تطوير منطقة القاهرة الخديوية،

كان قرارًا عظيمًا في كل شيء ....

عظيمًا في ظاهره، وباطنه، وجوهره، ومضمونه، فالحفاظ على جزء عزيز من معالم مصر، هو في حقيقة الأمر حفاظ على كل مصر، كون الحفاظ على الجزء يدلل بمنتهي الوضوح على الحرص الشديد من قبل القيادة على الحفاظ على الكل، وأن تمتد يد الإنقاذ لتعيد الحياة من جديد، لإحدي قيم الجمال في بلدنا، والتي تمثلها تلك البنايات، التي يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى ما قبل عام ١٩٠٠، وأن نعيد لها رونقها، بأقصي درجات الحرص والحذر، علي أن تعود تمامًا كما كانت عند تشييدها، بكل ما فيها وبها وعليها من قيم فنية، ونقوش زخرفيه، وطرز معمارية، وإعادة ترميم أساساتها، وطلاء واجهاتها، وإزالة التعديات عن جدرانها.

تطوير القاهرة الخديوية، وإنقاذ أكثر من ٥٠٠ مبنى، قرار لا يمكن للمصريين تجاهله.

وكوني مواطنًا مصريًا، ومن هذا المنطلق أقول ...من صميم القلب شكرًا .. شكرًا فخامة الرئيس.

حفظ الله بلدنا وأعز قائدنا.