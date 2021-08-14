«الزراعة»: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك بنسبة 90%

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبنت المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات وتشمل بحيرة المنزلة والبرلس ومريوط و البردويل لتنمية الثروة السمكية من خلال التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكي بفضل المشروعات القومية في بركة غليون ومثلث الديبة وشرق التفريعة وشرق قناة السويس ومشروع الفيروز ببورسعيد.

وأضاف القصير، في تصريحات له السبت، أن هذه المشروعات ساهمت في وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى حوالي 2 مليون طن، وتحقق معه الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 90%، وأصبحت مصر تحتل المركز الأول أفريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكى والثالث عالمياً في إنتاج أسماك البلطي.

وفيما يتعلق بمجالات الثروة الحيوانية، أوضح وزير الزراعة، أنه تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومي للبتلو، مع تبني تمصير السلالات والتحسين الوراثي والاهتمام بالإرشاد والقوافل البيطرية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم بدرجة كبيرة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتقليل الاستيراد.

وأكد القصير، أن قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الهامة والحيوية/ إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه أكثر من 100 مليار جنيه ويستوعب حوالي 3 ملايين عامل، وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 97%، موضحا أنه في إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لأول مرة منذ 2006 اعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خاليه من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامي 2020-2021، ما ساعد في فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها لعدة دول.