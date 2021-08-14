النيابة تعاين موقع حريق عقار بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام اليوم السبت، لموقع حريق نشب داخل الدور الأخير في عقار سكنى بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، لمعاينة الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية الناجمة عنه ورفع الأدلة من موقع الحريق بواسطة خبير المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمها.

تفاصيل إنقاذ محاصرين في حريق عقار بمدينة السلا

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق شب داخل عقار بمنطقة السلام، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عقار سكني بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء وتبين أن النيران شبت في الطابق الأخير من العقار وحاصرت عدد من الأشخاص، وقام رجال الإطفاء باستخدام سلم هيدروليكي وإنزال المحاصرين، وتم أخماد الحريق دون خسائر بشرية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومعرفة أسباب الحريق.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء، نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.