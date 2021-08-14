«القوى العاملة» وفاة مصري سقط من بناية في الأردن.. ونتابع مستحقاته

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان مصري توفي إثر سقوطه من بناية في أثناء عمله بالإردن، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان - الأردن، أشار فيه إلى وفاة العامل المصري محمد رجب علي خليل أثناء عمله، نتيجة وقوعه من على سقالة يعمل عليها من بناية، وهو من محافظة المنيا، وجاري المتابعة مع القنصلية لشحن الجثمان وسيقوم المكتب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي مستحقاته المالية.

وكان شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 18 يوليو إلى 25 يوليو الجاري- منها حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، والتوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة وشركة "أوراكل" لتدريب حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وإعلان إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص، واستمرار اختبارات المدربين حتى استيفاء العدد المطلوب، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة "هواوي للتكنولوجيا مصر"، واستئناف مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، واستكمال تسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالوادي الجديد، وبدء التسجيل فى موقع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين.