السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ماس كهربائي بسبب حرارة الجو..

حفظ التحقيقات في حريق شقة سكنية بالبساتين

حريق
حريق

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، حفظ التحقيقات في نشوب حريق شب داخل شقة سكنية في الطابق التاسع من عقار في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة، لعدم وجود شبهة جنائية.

تفاصيل نشوب حريق في شقة بمنطقة البساتين

وتبين من تقرير المعمل الجنائي أن سبب الحريق هو ماس كهربائي؛ بسبب درجة حرارة الجو، وامتداد النيران لمحتويات الشقة.

كانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق التاسع بمنطقة البساتين، دون خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية بمنطقة البساتين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران.

ماس كهربائي البساتين حرارة الجو نيابة البساتين الجزئية المعمل الجنائي غرفة عمليات الحماية المدنية

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الانحياز للبسطاء

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