14 طالب يؤدون امتحانات الإعدادية للدور الثانى فى بنى سويف

قالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف، اليوم السبت، إن 14 طالب ممن تخلفوا عن أداء امتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم أدوا الامتحانات بلجان محافظة بنى سويف بناء علي تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف حرصًا على مصلحة الطلاب وتيسيرًا على أولياء الأمور.

وأوضحت يوسف أنها تفقدت عددًا من لجان للاطمئنان علي سير الامتحانات بشكل آمن والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والتزام الطلاب بالتباعد داخل اللجان والتأكد من توافر التهوية والإضاءة المناسبة.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية وحل أي مشكلة تقابل الطلاب داخل اللجان بناءا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.

وفى سياق آخر.. كشفت وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم السبت، أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية تسير على أكمل وجه فى أول أيامها حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية فى الفترة الأولي حيث يبلغ عدد المتقدمين للمادة ألف و62 طالب وطالبة حضر منهم 972 وغاب 90 طالب وطالبة، من خلال 27 لجنة علي مستوي المحافظة.

وأكدت يوسف أنها قامت بجولة تفقدية على عدد من اللجان لمتابعة سير الامتحانات وحل أى معوقات تقابل الطلاب أن وجدت، وتهيئة المناخ لهم لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر بناءًا على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، ومتابعتهم على مدار الساعة لتوفير كافة الاحتياجات لرؤساء اللجان والمراقبين والطلاب.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنها تابعت تسكين رؤساء اللجان في الإستراحات المخصصة لهم وأن هناك أعمال للتطهير والتعقيم على مدار الساعة لجميع اللجان والاستراحات بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للاستراحات، وهناك الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ومراعاة المسافات الآمنة حفاظًا علي أمن وسلامة الجميع.