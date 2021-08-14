برلمانية تطالب بتخصيص 23 فدانا لإقامة مشروعات صغيرة ومساكن بـ«ميت غمر»

طالبت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزيرة الصناعة نيفين جامع، باتخاذ إجراءات نحو إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 23 فدان بقرية كفر المقدام والتي تبعد 10 كيلو مترات عن ميت غمر بالدقهلية، لتعديل تخصيصها من منطقة صناعية لمنطقة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعمل عدد من الوحدات السكنية يخدم أصحاب المشروعات التى ستنفذ بالمنطقة، مشيرًة إلى أن هذه المنطقة كانت تابعة لهيئة الآثار المصرية وبعد الانتهاء من التنقيب فيها أصبحت الـ23 فدانا غير مستغلية فيما تسعى وزارة الصناعة بالتعاون مع المحافظة لتحويلها لمنطقة صناعية.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مدينة ميت غمر تعاني بشدة من أزمة إسكان في ظل منع البناء وارتفاع أشعار العقارات سواء إيجار أو تمليك، وبالتالي يجب استغلال الأراضي أملاك الدولة لتحويلها لمساكن تحل أزمة السكن بالمدينة المزدحمة.

وذكرت عازر أنها تقدمت بطلب لوزيرة الصناعة نيفين جامع لتحويل تخصيص الـ23 فدانا بكفر المقدام بدلا من منطقة صناعية سيكون من الصعب معها بناء مساكن وفقًا للقانون، لتكون منطقة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومساكن بجوارها لخدمة أهالي ميت غمر ولحل أزمة طاحنة تواجه الأهالى هناك، ووافقت الوزيرة على الفكرة وأبدت إعجابها بها، كما تقدمت "عازر" بطلب لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار للموافقة على تعديل التخصيص ووافق هو الآخر، إلا أنه لم يتم أى خطوات تنفيذية حتى الآن لتعديل قرار التخصيص.

وأكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها ستواصل الضغط على الجهات التنفيذية لتخصيص الـ23 فدانا لصالح بناء مساكن ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخدمة البسطاء ولتوفير فرص عمل لهم وللعمل على حل أزمة البطالة في ميت غمر.