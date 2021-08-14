ننشر جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتي :-

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (29) قضية متنوعة ، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1022) مخالفة مرورية متنوعة، و فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا ، و فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (192) حكم قضائي متنوع، وفي مجالي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (3) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق منفصل وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، في إطار الحملات الأمنية لملاحقة الجرائم بشتى صورها.

ونجح قطاع أمن المنافذ فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية".

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 44 قضية متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1107 مخالفات مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 245 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات تم ضبط قضية.

كما وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (973) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (188) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط عدد (2) قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.