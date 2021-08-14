السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد الإعلان وصول أول دفعة معتمرين..

نصائح للمحافظة على صحتك خلال تأدية العمرة

العمرة
العمرة

أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان، بدء وصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة، حيث تتكون المجموعة الأولى من 5 معتمرين سيصلون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في جدة مساء أمس الجمعة، وسيتجهون بالحافلات مباشرة إلى المدينة المنورة وفق "عكاظ".

ونرصد في السطور التالية نصائح صحية في العمرة بحسب موقع “heathlin” 

يجب على الحجاج عند القدوم للحج الالتزام بمجموعة متنوعة من الإرشادات الصحية، إليك نصائح صحية في العمرة  تساعدك على التعامل مع أي مشكلات قد تحدث:

 - الابتعاد عن أشعة الشمس من المشكلات الأساسية التي قد تحدث عند المعتمرين ضربة الشمس والتي تسبب الدوخة والعطش والتعب.

 - التأكد من كمية وصلاحية الأدوية وقد ينصح بالتأكد من أن هناك أدوية كافية لتغطية مدة الرحلة والاحتفاظ بجميع الأدوية في عبواتها الأصلية وحملها في حقيبة اليد.

 - التأكد من نظافة الطعام قبل تناوله حيث يعد التسمم الغذائي شائع في العمرة، لذلك ينصح بغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها.

 - الحماية من الإصابة بالأمراض الجلدية التي قد تحدث كالتقشير بين الفخذين، ولتجنب حدوث ذلك ينصح باستخدام البودرة والكريمات المرطبة والحفاظ على منطقة ما بين الفخذين نظيفة وجافة.

 - الراحة وينصح في العمرة بأخذ قسط كافٍ من النوم للراحة والتمكن من أداء فريضة الحج واستعادة الطاقة، حيث أنها تحتاج إلى نشاط وجهد بدني.

 - احتفظ بمسكنات الألم الخفيفة معك في جميع الأوقات وخذ حقيبة إسعافات أولية في حالة حدوث أي أضرار.

 - تجنب تخزين الطعام حيث أن السفر يكون لفترة طويلة وقد تتلف بعض الأطعمة وأيضًا لمنع نمو البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.

 - استخدم النظارات الشمسية و قطرات مرطبة للعين، لتجنب جفاف العين الناتج عن الغبار وجفاف الطقس والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

 - ارتدي أحذية ذات نوعية جيدة لحماية قدميك وتوقف عن أي نشاط عندما تشعر بأي علامات التعب والضغط.

 - قم بتغيير ملابسك بانتظام وارتدي الملابس الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة وابتعد عن الملابس الثقيلة.

 - الحفاظ على مسافة أمان بين بعضهم البعض لا تقل عن مترين.

 - ارتداء القفازات والكمامة للوجه خاصة في الأماكن المزدحمة، واستخدم المناديل الورقية عند السعال والتخلص منها بأمان.

 - اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، ومراقبة اخر الأخبار والتوصيات.

 - حفظ جهات اتصال الطوارئ، مثل: الشرطة، الإسعاف، السفارة، على الهاتف المحمول.

 - الامتثال لتعليمات عامل الحج خاصة أثناء رمي الجمرات، حيث أنه توجد أوقات محددة لتقليل احتمالية الازدحام.

 

وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة لدكتور عبدالعزيز وزان بدء وصول طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مساء امس الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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