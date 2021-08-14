«الدفاع العراقية» تعلن القبض على إرهابى فى نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى شمال البلاد.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن " خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة لمديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت من اعتقال أحد العناصر الإرهابية في قرية الجدعة التابعة لناحية القيارة بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "الإرهابي صادرة بحقه مذكرة قبض وفقا لأحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب"، مشيرة إلى أنه "جرى القبض بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديرية استخبارات وأمن نينوى ولواء المشاة (السادس والسبعين)- الفرقة (السادسة عشرة)".

وفي سياق متصل، دعا زعيم ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لدعم العراق في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وذكر مكتب المالكي- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الخميس- أن الأخير التقى، بمكتبه، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر؛ لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة، فضلًا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة الحوار وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين عام 2008، وصولًا إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات، تخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأوضح أن العراق يعيش اليوم أجواء الاستعدادات لخوض غمار الانتخابات، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لدعم العراق في إجراء انتخابات شفافة نزيهة تجرى في موعدها المقرر.

من جهته، أكد السفير الأمريكي لدى العراق- خلال اللقاء- استمرار التعاون بين بلاده والعراق في مختلف المجالات، إلى جانب دعمه في إجراء انتخابات حرة عادلة تضمن مشاركة واسعة من الشعب العراقي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية العراقية توقيع صيغة الترتيب الإداري مع الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الانتخابات النيابية لعام 2021.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- أن الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، نزار الخيرالله، وقَّع صيغة الترتيب الإداري نيابة عن الحكومة العراقية، في حين وقَّع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، السفير مارتن هوث، نيابة عن الاتحاد، موضحة أن هذا الاتفاق جاء تلبية للدعوة الموجهة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.