أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، في بيان لها عن ضبط (1498) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (13,27 طن "لحوم ودواجن مجمدة") بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم إثبات بيانات الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2,5 طن "مقطعات ومفروم لحوم") غير صالحة للاستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط (1,05 طن "أسماك مُدخنة "رنجة") بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة الشرقية .

ونجحت الجهود في ضبط (قائد سيارة) بمحافظة الغربية وبحوزته (1,5 طن أسماك مُدخنة "رنجة") بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم إثبات بيانات الصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (8,51 طن "فراولة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

كما تم ضبط (18,408 عبوة"مقرمشات") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة، وبحوزته (1,1 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (34,979 عبوة وقرص عقاقير ومحاليل طبية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة- 91,899 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع) بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير الإدارى المسؤول عن مستشفى ومخزن تابع لها) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (27 طن "كربونات، كالسيوم، مادة خام" مستلزمات إنتاج – 200 قطعة مواسير بلاسيكية مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة – 2 طن زيت صويا معبأ داخل خزانات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المواسير البلاستيكية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (4 طن "أسمدة زراعية" مُدعمة) معبأة داخل شكائر خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى محظور تداولها خارج الجمعيات الزارعية للإتجار بها فى السوق السواء وتحقيق أرباح غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.