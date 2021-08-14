تامر حسنى يحيى حفلًا غنائيًا بجدة.. وإدارة الحفل ترفع شعار كامل العدد

أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، حيث سجل نجم الجيل رقما قياسيا جديدا في حياته الفنية، حيث تم حجز جميع تذاكر الحفل بمجرد الإعلان عنها مباشرة.

وقامت إدارة الحفل برفع شعار كامل العدد بعد فتح باب شراء التذاكر «أون لاين» مباشرة، ما دفع الجمهور السعودي لأن يطالب الإدارة بحفل آخر لإتاحة فرصة أكبر لعشاق تامر حسنى بالمملكة العربية السعودية أن يحضروا حفله القادم.

وأشاد الجمهور بالحفل الغنائي لنجم الجيل، حيث ظل يغني ثلاث ساعات متواصلة وسط أجواء من السعادة البالغة المتبادلة بينه وبين الجمهور السعودي، وشدا بأجمل أغنياته التى كان يحفظها الجمهور عن ظهر قلب ويرددها معه.

من جهة أخرى، استطاع تامر حسنى أن يعيد المجد لتاريخ السينما المصرية والعربية من جديد، بعد فترة من الإخفاق المتواصل بسبب بعض العوامل التى يأتى على رأسها أزمة فيروس "كورونا"، إذ جاء فيلمه "مش أنا" ليعيد الحراك والمياه الراكدة لدور العرض السينمائية، التى فتحت أبوابها لجماهيره العريضة سواء فى مصر أو فى دول الخليج، ليتسبب تامر حسنى فى منح قبلة الحياة لدور العرض السينمائية من جديد، خاصة أن فيلمه حقق أكثر من 270 مليون جنيه مصرى.

حفل تامر حسني

حفل تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني