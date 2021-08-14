أسعار الخضروات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 " سعر الجملة "
أسعار الخضروات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 «سعر الجملة»
شهدت اليوم أسعار الخضروات في سوق العبور "للجملة" تباينًا، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، فقد ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5: 3.75 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح من 2 : 5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الفلفل رومي بلدي ليتراوح من 2 : 4 جنيه للكيلو.
سعر الطماطم من 1.5 : 3.75 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)
سعر البطاطس من 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)
سعر البصل من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلى 71 كيلو)
سعر الكوسة من 2 : 5 جنيهات للكيلو (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)
سعر الجزر دون عروش من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)
سعر الفاصوليا من 7 : 17 جنيها للكيلو (شوال / 55 كيلو)
أسعار الباذنجان
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان رومي من 1.25 : 2 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 2 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)
أسعار الفلفل
سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)
سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)
سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)
أسعار الخيار
سعر الخيار صوب من 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)
سعر الخيار بلدي من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو)
أسعار الخضروات
سعر الملوخية من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)
سعر البامية من 5 : 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص)
بطاطا من : 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص)
سعر الثوم من 18 : 22 جنيها للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)
سعر ورق العنب بناتى من 15 : 25 جنيها للكيلو.
سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيها للكيلو.
سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو)
سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)
سعر القلقاس من 5 : 8 جنيهات للكيلو .