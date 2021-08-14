السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الخضروات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 " سعر الجملة "

أسعار الخضروات اليوم السبت 14 أغسطس 2021 «سعر الجملة»

الخضروات
الخضروات

شهدت اليوم أسعار الخضروات في سوق العبور "للجملة" تباينًا، اليوم السبت 14 أغسطس 2021، فقد ارتفعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5: 3.75 جنيه للكيلو، بينما انخفضت أسعار الكوسة لتتراوح من 2 : 5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الفلفل رومي بلدي ليتراوح من 2 : 4 جنيه للكيلو.


سعر الطماطم من 1.5 : 3.75 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3 : 6 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

سعر البصل من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (شوال / من 55 إلى 71 كيلو)

سعر الكوسة من 2 : 5 جنيهات للكيلو (قفص / من 20 إلى 35 كيلو)

سعر الجزر دون عروش من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 7 : 17 جنيها للكيلو (شوال / 55 كيلو)

أسعار الباذنجان
سعر الباذنجان بلدي من 1.5 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي من 1.25 : 2 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض من 1.5 : 2 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلى 81 كيلو)

أسعار الفلفل
سعر الفلفل رومي بلدي من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 : 3.5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) من 4 : 6 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

أسعار الخيار
سعر الخيار صوب من 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

سعر الخيار بلدي من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار الخضروات
سعر الملوخية من 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 5 : 9 جنيهات للكيلو (مقطف خوص)

بطاطا من : 1.5 : 3 جنيهات للكيلو(شوال - قفص)

سعر الثوم من 18 : 22 جنيها للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر البنجر من 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر ورق العنب بناتى من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى من 10 : 20 جنيها للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيهات الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

سعر القلقاس من 5 : 8 جنيهات للكيلو .

اسعار الكوسة سوق العبور سعر الطماطم أسعار الخضروات اليوم ثوم أسعار الطماطم القلق وحدة جزر أسعار الخضروات الخضراوات سعر البصل سعر البطاطس الطماطم الباذنجان سعر الملوخية خضراوات كيلو سعر الخيار قلقاس سعر الباذنجان جمل شوال الملوخية خضروات ارتفاع اسعار الطماطم ورق عنب سعر الثوم البطاطس الفلفل الخضروات أسعار الفاصوليا اليوم السبت سعر البط فلفل رومي القلقاس أسعار الفلفل لرابطة فاصوليا الكوسة

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