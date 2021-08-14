حبس سائق «توك توك» وشريكه 3 سنوات بتهمة الشروع في السرقة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة عامل و سائق توك توك بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بالشروع في سرقة سيدة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

تفاصيل قيام سائق توك توك وشريكة بسرقة سيدة في دار السلام



كشفت قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين في القضية رقم 1612 لسنة 2021 للجنايات عن قيام المتهمين “هشام . ج”، عامل، و" أحمد.أ" ، سائق توك توك بالشروع في سرقة المجني عليها زينب إدريس وذلك حال سيرها بالطريق العام فوجئت بالمتهمين مستقلين دراجة بخارية “توك توك” وقاما بمغافلتها وسرقة الهاتف الخلوي من يدها حال حمل المتهمان سلاحين مخبئين الأول سلاح ناري «فرد خرطوش» والثاني سلاح أبيض «مطواه» محل الاتهامات التالية إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرداتهما فيه وهو ضبطهما متلبسين أثناء ارتكابهم لجريمة السرقة.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهمين سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» بدون ترخيص، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص وحيازة سلاح أبيض «مطواه» بدون ترخيص.