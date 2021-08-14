حجز راكب حاول تهريب زجاجات كونترمال المخدر بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، اليوم السبت، بحجز راكب لحيازته زجاجات كونترمال المخدر في مطار القاهرة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

تفاصيل ضبط راكب بحوزته مخدر على طائرة روما

البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بضبط راكب مصري بحوزته زجاجات كونترمال المخدر، قادم من روما.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف حامد يوسف مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود زجاجات تكرارية وسط الملابس بالحقائب، قام أحمد سيد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد محمد عبد الواحد بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٧ زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات تركيز ١٠٠ ملجم.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة المختصة

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.