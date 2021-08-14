اعترافات قاتل زوجته في المنيرة: «غابت 4 أيام ورجعت من غير فلوس»

«داخل غرفة ضيقة، في شقة سكنية بمبنى قديم متهالك، خرج بائع ويده ممسوكة بقطع حديدية مودعًا أطفاله لمصير مجهول.. ليلقى جزاءه عقب هروبه ما يزيد عن 3 أسابيع عقب قتل زوجته داخل حمام عمومي بمنطقة المنيرة بمحافظة القاهرة»..هذا ملخص واقعة اتهام بائع بقتل زوجته وهربه بطفليه إلى محافظة الفيوم.

تفاصيل ذبح سيدة في حمام عمومي بمنطقة المنيرة

يوم عيد الأضحى المبارك منذ ما يقرب من 3 أسابيع .. دخل أحد المواطنين حمام عمومي بمنطقة المنيرة ليخرج وعلى وجهه كافة أنواع الرعب، ويبلغ المارة بوجود جثة لسيدة مذبوحة بالداخل.

وعندما دخل عدد من الجماهير؛ لاستكشاف ما بالداخل وجدوا جثة سيدة مذبوحة وملقاه على الأرض وعينها تنظر للأعلى، فأبلغوا الأجهزة الأمنية على الفور، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها.

هوية المجني عليها

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها سيدة في العقد الرابع من العمر، متزوجة من بائع في الأسواق، يبيع المبيدات الحشرية، وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة أنها دخلت مع زوجها – الحمامات العمومية- وخرج من دونها.

كما كشف الكاميرات أن المتهم ترك اثنين من أطفاله بالخارج حتى قتل زوجته وخرج لهما وفرا هاربًا من دونها.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وسط عائلته في محافظة الفيوم عقب تحديد هويته، ومكان تواجده، قائلًا: «كنت عارف إن الشرطة هتقبض عليا عشان كده خدت ولادي وتوجهت إلى بلدي في الفيوم عشان أسيبهم عند أهلي».

اعترافات المتهم

«ست سيئة السمعة».. هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام النيابة العامة عندما أكد أنه ارتكب جريمته بسبب سوء سلوك زوجته واعتيادها على السهر خارج المنزل، في الفترة الأخيرة فقال المتهم : « غابت عن البيت، وباتت برة 4 ليالي ولما رجعت قالت ليا أنها كانت في منزل الناس اللي بتخدمهم عشان كان فيه تجهيز لعزومة ولما قولت لها هاتي فلوس قالت ممعيش فخططت للتخلص منها».

وأضاف المتهم: «قولتلها يالا هنسافر البلد نعيد هناك، وخرجنا أنا وهي والعيال وبعدين قولتلها تعالي ندخل حمام هنا، أمام مبنى مهجور أو حمامات عمومية مش فاكر، ودخلت ذبحتها وخرجت، وخدت العيال وهربت، هي اتغيرت في الآخر وسلوكها اتغير وشكلها كانت بتخوني.. وأنا مقدرتش استحمل ضربتها بـ 22 طعنة وكنت كاتم نفسها علشان متصرخش أو تفلت مني».

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم تخلص من زوجته بدون تردد بسبب وجود خلافات أسرية والشك في سلوكها، ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأن المتهم نجح في استدراج زوجته للداخل تاركًا خارج الحمامات طفليه أحدهما بالغ من العمر تسعة أعوام، وارتكب جريمته في صمت وخرج.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان منطوي لا يختلط بأحد، يعمل بائع متجول يبحث عن الرزق في جميع الأسواق، وخاصة سوق الجمعة، حيث يبيع المبيدات الحشرية على عربة متنقلة يوم الجمعة بمنطقة المنيرة الغربية الكائنة بإمبابة بمحافظة الجيزة، ويصطحب معه طفليه لمساعدته في عملية البيع، لم يكن مختلطا بالباعة أو الأهالي، فدائما ما كان يرتدي الكمامة و«الكاب» بصفة مستمرة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم بذات التهمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.