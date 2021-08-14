السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: مستقبل الدولة يحتاج إلى جهد وعرق وتضحية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ظروف الدولة المصرية تتطلب تقديم كل شئ لتحويلها إلى دولة ذات مستقبل مشرق.. مشددا على أن الوضع الذي كانت تمر به الدولة غير قابل للاستمرار.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي صباح اليوم السبت، من مدينة بدر عددا من المشروعات السكنية المتنوعة.

وقال الرئيس السيسي "درسنا وضع البلد على مدى 50 سنة ومصممون على تغيير وضع المواطنين وحل المشكلات بشكل جذري في كافة القطاعات كالطرق والموانئ والمطارات ومعالجة المياه.. وتحويل حياة الناس من لا دولة إلى دولة".. مشددا على أن هناك فرقا كبيرا بين التنظير وإيجاد حلول للمشكلات.

وأشار إلى أن المخصصات المالية متوفرة ولكن لابد من تنظيم أوليات توجيهها وإعادة ترتيب أوراق الدولة حتى تصبح ذات شأن.. موضحا أن مستقبل الدولة يحتاج إلى جهد وعرق وتضحية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.

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