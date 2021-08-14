السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قطاع العقارات يواصل صدارته لتعاملات البورصة

البورصة
البورصة

واصل قطاع العقارات صدارته لتعاملات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مستحوذًا على نحو 31.8% من إجمالى تعاملات السوق، بقيمة تداول بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة استحواذ بلغت 11.4%، بقيمة إجمالية سجلت 822.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة استحواذ بلغت 8.6%، بقيمة سجلت نحو 622.1 مليون جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات واضحة خلال معاملات الأسبوع الماضي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى اكس30 " بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 10884 نقطة ، كما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الاوزان " بنسبة بلغت  1.67% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة ، و“egx100 ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى اكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.1%، ليغلق عند مستوى 3846 نقطة.

من ناحية أخرى، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه.

توقع محللون بالسوق استمرار صعود المؤشر الرئيسى واختراقه منطقة المقاومة 10800 نقطة، لاستهداف مستوى 11200 نقطة ، على المديين قصير ومتوسط الأجل .

أضاف المحللون، أن السوق شهدت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد خلال تعاملات الاسبوع الماضي ، خاصة بعد ظهور نتائج ايجابية إيجابية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة ، بينما فضلت المؤسسات الاتجاه البيعى فى إطار عمليات جنى الأرباح بعد دخولهم القوى مؤخرا.

وأشار المحللون الى أن الرؤية العامة للسوق "إيجابية" ، خاصة بعد إعلان نتائج الأعمال الإيجابية لمعظم الشركات وعودة السياحة الروسية ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا مع تحسن الأرقام الاقتصادية وشهادة المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري ، لا سيما ان التوجه الحالي للمؤسسات الدولية نحو السوق المصري بقوة.

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