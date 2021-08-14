قطاع العقارات يواصل صدارته لتعاملات البورصة

واصل قطاع العقارات صدارته لتعاملات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مستحوذًا على نحو 31.8% من إجمالى تعاملات السوق، بقيمة تداول بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة استحواذ بلغت 11.4%، بقيمة إجمالية سجلت 822.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة استحواذ بلغت 8.6%، بقيمة سجلت نحو 622.1 مليون جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات واضحة خلال معاملات الأسبوع الماضي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى اكس30 " بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 10884 نقطة ، كما صعد المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الاوزان " بنسبة بلغت 1.67% ليغلق عند مستوى 2871 نقطة ، و“egx100 ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى اكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.1%، ليغلق عند مستوى 3846 نقطة.

من ناحية أخرى، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه.

توقع محللون بالسوق استمرار صعود المؤشر الرئيسى واختراقه منطقة المقاومة 10800 نقطة، لاستهداف مستوى 11200 نقطة ، على المديين قصير ومتوسط الأجل .

أضاف المحللون، أن السوق شهدت عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمرين الأفراد خلال تعاملات الاسبوع الماضي ، خاصة بعد ظهور نتائج ايجابية إيجابية لغالبية الشركات المقيدة بالبورصة ، بينما فضلت المؤسسات الاتجاه البيعى فى إطار عمليات جنى الأرباح بعد دخولهم القوى مؤخرا.

وأشار المحللون الى أن الرؤية العامة للسوق "إيجابية" ، خاصة بعد إعلان نتائج الأعمال الإيجابية لمعظم الشركات وعودة السياحة الروسية ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا مع تحسن الأرقام الاقتصادية وشهادة المؤسسات العالمية بتحسن الاقتصاد المصري ، لا سيما ان التوجه الحالي للمؤسسات الدولية نحو السوق المصري بقوة.