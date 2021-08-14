الرئيس السيسى: لن يتم إلغاء الدعم وسنعمل على إعادة تنظيمه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطوير الريف المصري يكلف الدولة من ٧٠٠ إلى ٨٠٠ مليار جنيه فى ٣ سنوات.

وأكد الرئيس السيسي أنه لن يتم إلغاء الدعم وإنما سنعمل على إعادة تنظيمه، متابعًا لا بد من كل مسئول أن يكثف من مجهوداته في العمل كى يحول بلاده من لا دولة إلى دولة، وإلا سيتم خلق أجيال جديدة غير سوية وغير قادرة على العطاء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.