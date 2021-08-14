الرئيس السيسى: 3 تريليونات جنيه فاتورة الدعم خلال 10 سنوات

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بأن الدعم يكلف الدولة 275 مليار جنيه سنويًا أي حوالي 3 تريليونات جنيه على مدى 10 سنوات.

وأكد الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر أن مشروع تطوير الريف المصري يحتاج إلى ثلث قيمة الدعم خلال 10 سنوات، مضيفًا أن تحسين أحوال المواطنين ليس بالإنفاق فقط بل بضبط النمو السكاني.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.