الرئيس السيسي: الدولة لا تستهدف أي عائد من المشروعات سوى تغيير حياة المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هو تحسين حياة المواطنين.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاح الرئيس السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، أنه لا يوجد عائد للدولة مما تقوم به من مشروعات سوى تغيير حياة الناس، مشددا على ضرورة ترتيب أوراق الدولة حتى تصبح دولة ذات شأن.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزارء وكبار رجال الدولة والمسئولين.

بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ شريف السيد خليل.