البيتزا والدجاج المقلي.. أطعمة مضرة لقلب الأطفال يجب عدم تناولها

يعتبر تناول نظام غذائي، غير صحي، للأطفال يوثر بشكل كبير على صحة القلب، وذلك من خلال تناول بعض الأطعمة التي لها تأثير سلبي على صحة القلب لدي الأطفال، ونستعرض في السطور التالية، أبرز تلك الأطعمة بحسب موقع “webteb".

- اللحوم المصنعة

تعد اللحوم المصنعة من ضمن الأطعمة مُضرة للقلب، فعلى الرغم من أضرارها المتعددة فهي تقطر بالدهون المشبعة.

- البطاطس المحمرة

هذه الوجبات الخفيفة، من الوجبات المفضلة لدي الكثير من الأطفال، ويمكن أن تكون قطعًا صغيرة من الدهون المتحولة والصوديوم والكربوهيدرات الموجود بها تؤثر على صحة القلب .

- بيتزا

الجميع يعشق البيتزا ويتناولها بشكل مستمر، لكن وجبة البيتزا ما هي إلا كربوهيدرات عملاقة مغطاة بالملح والجبن والدهون غير الصحية، والتي له تأثير كبير علي صحة القلب لدى الأطفال.

- ملح الطعام

الملح يمكن أن يسبب مشاكل في ضغط الدم، إذا كان ضغط الدم مرتفعًا جدًا، مثل تصلب الشرايين وتضيق، ما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

- النشويات

الإفراط في تناول الخبز الأبيض والمكرونة والأرز الأبيض للأطفال، خطرًا على صحتهم، لأن كلها نشويات يجب أن تتجنبها لأنها أطعمة مُضرة للقلب، كونها تتحول إلى سكر في جسمك، ابحث عن الخبز والمكرونة من الحبوب الكاملة والتي تحتوي على ألياف أكثر من الأنواع البيضاء ويتم هضمها بشكل أبطأ للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

مشروبات الطاقة

تدعي معظم مشروبات الطاقة أنها صحية لزيادة الطاقة، ولكن تكمن المشكلة في أن العديد من المكونات مثل الجوارانا والتورين توصف بأنها معززات للطاقة الطبيعية وليست منظمة، لهذا احذرها.

الدجاج المقلي

على الرغم من أنها وجبة لذيذة والجميع يحبها، فإنها مضرة جدًا لجسم الأطفال ولا تقدم له أي قيمة غذائية تعويضية، الدجاج المقلي مضر للقلب ويجلب المؤكسدات إلى نظامك، وتعد المؤكسدات العدو اللدود لمضادات الأكسدة.