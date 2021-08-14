كوبا تتسلم شحنة مساعدات إنسانية جديدة من روسيا

ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية تحمل أكثر من 40 طناً من المساعدات الإنسانية وصلت إلى كوبا، اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أن حمولة الطائرة التي هبطت بمطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، تشمل أكثر من 38 طناً من الأدوية المختلفة وأكثر من طنين من دقيق القمح.

ونقلت الوكالة عن النائب الأول لرئيس كوبا سلفادور فالديس ميسا، الذي استقبل شحنة المساعدات الإنسانية في المطار، قوله “إن هذه المساعدة ذات أهمية كبيرة لمواجهة تداعيات وباء كورونا”، معربا عن امتنانه العميق والصادق لشعب روسيا وحكومتها.

وكانت كوبا قد تسلمت شحنة مساعدات إنسانية روسية أخرى، يبلغ إجمالي وزنها 5ر41 طن وتتكون من اللحوم المعلبة ودقيق القمح وزيت عباد الشمس.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.