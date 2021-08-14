تفاصيل اختلاس 3 سائقين 11 مليون جنيه من شركة نقل أموال

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، إحالة 3 سائقين يعملون في شركة لخدمات الحراسة ونقل الأموال، إلى محكمة الجنايات، بتهمة اختلاس مبلغ 11 مليون جنيه من أموال جهة عملهم.

تفاصيل اختلاس 11 مليون جنيه من شركة نقل أموال

وضع المتهمون الثلاثة خطة شيطانية اختلاس مبلغ 11 مليون جنيه وجد في حوزتهم بسبب طبيعة عملهم فقاموا بتحصيل المبلغ من الشرطات ثم قاموا بكسر خزينة سيارة نقل الأموال واستولوا على المبلغ وفروا هاربين، وبتقديم بلاغ من الشركة في المتهمين الثلاثة نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم واسترداد المبلغ المالي وقدره 11 مليون جنيه.

حملت القضية رقم ۸۳ لسنة ۲۰۲۱ جنایات البساتين حصر أموال عامة علي والمقيدة برقم ۱۰۸ لسنة 2021 جنایات أموال عامة عليا.

جاء فى قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة الأموال العامة العليا الي محكمة الجنايات والذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة كلا من "ا.م" 51 سنة- سائق- بشركة لخدمات الحراسة ونقل الأموال ، و "م.زا"، 46 سنة، سائق، و "م.س" 35 سنة سائق، لأنهم في دائرة قسم البساتين، محافظة القاهرة قام المتهم الأول، بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة - سائق بشركة لخدمات الحراسة ونقل الأموال اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ أحد عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف وستمائة وثمانية عشر جنيها والمسلم إليه بسبب وظيفته عقب تحصيله من الجهات المتعاقدة مع الشركة جهة عمله لحفظه ونقله لإيداعه بحسابات تلك الجهات بالبنوك فاحتبس المبلغ لنفسه بنية تملكه.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها ومساعده الثانی فی کسر خزينة السيارة ونقل المبالغ المالية باستخدام سيارة أخرى وأعد مکانا على مقربة من محل إقامته لإخفاء المبلغ المالي المختلس فيها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الثالث اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب الجريمة، بان خلق لديهما فكرة ارتكابها وحثهما على ذلك.