مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإشرافية بتعليم أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن تحديد مواعيد المقابلات الشخصية المتقدمين "للتجديد" لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى 2021-2022 بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، وعلى المتقدمين للتجديد مراعاة الحضور حسب المواعيد المحددة.

وجاء كشف مواعيد مقابلات المتقدمين "للتجديد" للمسابقة الوظائف الإشرافية للعام الدراسي 2021-2022

أولًا المرحلة الأبتدائية:

تبدأ غدًا الأحد، ويتضمن مواعيد مقابلات مدير ووكيل المرحلة الإبتدائية، من إدارات أسوان، ونصر النوبة التعليمية، والإثنين نفس المقابلات المذكور، من إدارة كوم أمبو التعليمية، أما إدارة أدفو التعليمية مقسم مقابلات مدير ووكيل المرحلة الإبتدائية، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ثانيًا المراحل الإعدادية والثانوية:

تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 19 أغسطس، يتضمن مواعيد مقابلات مدير ووكيل المرحلة الإعدادية والثانوية، من إدارات أسوان دراو نصر النوبة التعليمية، والجمعة نفس المقابلات المذكور، من إدارة كوم أمبو التعليمية، بالإضافة إلى مقابلات مدير ووكيل المرحلة الإعدادية والثانوية، بإدارة إدفو التعليمية، ومدير ووكيل جميع الإدارات التعليمية، وذلك السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي '' فيس بوك '' على التالي:

-سيتم عقد المقابلات على فترتين صباحية (9ص: 1 ظهرًا) ، ولمن يتعذر حضوره صباحًا تم تحديد فترة مسائية (3:5 مساءً).

- لن يسمح بدخول المقابلة بدون ارتداء كمامة طبية.

- ممنوع استخدام التليفون المحمول أثناء إجراء المقابلة.



يذكر أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن بدء اختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في المسابقة رقم 9 (تحريريًا في مهارات الحاسب الآلي والتربوي)، يوم الإثنين المقبل الموافق 9/8/2021، وذلك بمدرسة التجارة المتقدمة خمس سنوات بجوار مبنى المديرية.



وذلك على النحو التالى:

-المتقدمين لشغل وظائف التوجيه للتعليم العام والفنى(موجه عام-موجه أول-وموجه) من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.



- المتقدمين لشغل وظيفة (مدير مدرسة) لجميع المراحل عام وفنى من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة والنصف صباحًا.



-المتقدمين لشغل وظيفة(وكيل مدرسة) لجميع المراحل عام وفنى من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الواحدة.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بأسوان على أنه:

-يرجى الحضور قبل الموعد ب١٥دقيقة مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول الاختبار.

- ممنوع استخدام التليفون المحمول أثناء الاختبار.

-حضور الاختبار هو إجراء مكمل لاستكمال خطوات التقديم في المسابقة.