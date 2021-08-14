الزراعة توقع بروتوكولًا لحماية واستخدام حيوانات التجارب في البحث العلمي

وقع الدكتور عصام كامل مدير مركز الاستشارات والتدريب في معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة، والدكتور محمد المسلمي الأستاذ في كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة بروتوكول تعاون بين لجنة جامعة القاهرة لرعاية واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمى مع اللجنة المناظرة بمركز البحوث الزراعية لرعاية استخدام حيوانات التجارب فى التعلم والبحث العلمى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، والدكتورة سهير فهمي وكيل كلية العلوم جامعة القاهرة، والدكتورة سماح عيد وكيل معهد صحة الحيوان للتشخيص وصحة الأغذية، والدكتور أيمن يسري مدير المشروعات في معهد صحة الحيوان.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية إن هذه اللجنة تهدف الى وضع إطار عام لبرنامج أخلاقيات التعامل مع حيوانات التجارب طبقاً للميثاق الدولى للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، موضحا أن تشكيل اللجنة تم وفقاً للقواعد العالمية المتبعة فى هذا الشأن وتتشكل من معاهد ومعامل المركز التى لها صلة بالتعامل مع حيوانات التجارب.

وأضاف سليمان، إن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف وضع متطلبات تأسيس قواعد وصلاحيات لجنة رعاية أخلاقيات حيوانات التجارب بما يتوافق مع اللجان العلمية المناظرة العالمية واعتمادها من الجهات الدولية، مشيدا بالتعاون التنسيق بين لجنتي معهد صحة الحيوان وجامعة القاهرة لأخلاقيات استخدام الحيوانات في البحث العلمي وفقا للمعايير الدولية المعتمدة بهذا الشأن.

من جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بأن اللجنة تتركز مهامها على فحص الخطط البحثية القائمة على الحيوانات واتخاذ قرار بجواز تطبيقها من عدمه للتوازن بين الفوائد المرجوة من البحث أو الدراسة على المجتمع فى مقابل الأضرار المحتملة التى قد تصيب الحيوانات جراء استخدامها.

وأضاف مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات اليوم أن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومركز البحوث الزراعية يمنح هذه اللجنة الموافقة الرسمية التى أصبحت إحدى المصوغات الأساسية للنشر العلمى الدولى تمهيدا لاعتماد اللجنة دولياً كأول لجنة يتم اعتمادها فى جمهورية مصر العربية.