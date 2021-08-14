تجديد واجهات العقارات المحيطة بمسجد السيدة رقية.. أخر أعمال مزار آل البيت

تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمالها الخاصة لاستكمال المشروع الوطني والتاريخي، لإحياء وتطوير مزارات آل البيت، حسب توجيهات القيادة السياسية.

وذلك بتطوير مزارات آل البيت سياحيا وتجديدها كمناطق جذب سياحى واظهار اللمسة الجمالية بها، لما له من آثر إيجابي على جذب السياحة الداخلية والخارجية بالإضافة لتسليط الضوء على تاريخ وعراقة الأماكن التراثية.

وتعتبر مشكلة تسريب المياه بشارع الاشراف ومحيط مسجد السيدة رقية، أحد أهم المعوقات التي تعكف محافظة القاهرة على حلها وتقوم أجهزة المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف، والأجهزة المعاونة بتحليل نوع التربة الموجودة وحجمها ومتابعة الميول الأرضية بناءًا على رأي المستشار الفنى القائم بأعمال التطوير.

ويقوم جهاز التعمير والاسكان بتحديد الأعمال والبنود المطلوبة لتنفيذ المقترح المتفق عليه لحل مشكلة تسريب المياه مع عمل الترميم اللازم، بتشييد شبكة تخفيض منسوب المياه والتي سوف تعمل على تلقي المياه الطبيعية والمياه المتسربة من الصرف ومياه الأمطار.

وفي الوقت نفسه تقوم شركة الصرف الصحى بتحديث شبكة الصرف الجارى العمل بها، منذ أسابيع، بالتنسيق بين شركة الصرف ومحافظة القاهرة وزارة الآثار.

وأعلنت محافظة القاهرة، عن تطوير العقارات المحيطة والمجاورة لمسجد السيدة رقية بعد ان كلفت بعمل دراسة كاملة للحالة الإنشائية لهذه العقارات لاتخاذ قرار مناسب بشأنهم حفاظًا على أرواح قاطنيها.

وخاطبت محافظة القاهرة رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة بشأن احتياج مشروع تطوير مزرات أل البيت إلى جزء من الارض التابعة للشركة بنطاق حي الخليفة لإقامة منطقة خدمات وعمل ساحات انتظار لمسجد السيدة رقية وكلفت بعمل دراسة فنية لاقتراح مدى حاجة المشروع للأرض وكيفية تنفيذها فى حالة الموافقة عليها.

وفي حي الخليفة ، واصلت محافظة القاهرة أعمالها في متنزه الخليفة التراث وذلك في العمل على إزالة سور متهالك ملاصق للمتنزه خاص بمستشفى المغربى والذى يحتاج إلى ترميم وإعادة بناء، حسب ما أشارت به محافظة القاهرة بانه يسبب خطورة بالغة ويعرض المواطنين والعاملين على تنفيذ الاعمال التطويرية بمزار آل البيت للخطر.

ومن جهتها وجهت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بضرورة مخاطبة رئيس مجلس إدارة مستشفى المغربى بالتخلص الفوري من السور المتهالك الواقع بمتنزة حي الخليفة التراثي.