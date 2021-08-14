تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 14-8-2021

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت الموافق 14-8-2021، سيسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4.

وأضاف "شاهين"، في تصريحات لـ"الدستور" أنه يسود اليوم ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع شاهين أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، كما يؤدي نشاط الرياح لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت

تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 37-25، بينما تكون درجة الحرارة في الاسكندرية 33-26 وتكون أعلى درجة العظمى والصغرى في الوادي الجديد بين 42-27، أسوان 42-28، الأقصر 42-28، قنا 44-27 درجة، أبوسمبل 43-28، بني سويف 38-28، أسيوط 42-28، المنيا 40-29، الفيوم 40-28، سوهاج 42-29 درجة، شبين الكوم 41-27، شلاتين 41-30، الإسماعيلية 41-24 درجة.

يتوقع شاهين أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين وربع، واتجاه الرياح شمالية غربية، كما تكون الرياح شمالية غربية على البحر الأحمر والحالة من معتدلة لمضطربة، والموج من مترين إلي مترين ونصف.