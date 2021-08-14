السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 9.6 أطنان من الكوكايين فى الإكوادور قادمة من كولومبيا

الكوكايين
الكوكايين

ضبطت الشرطة الإكوادورية 9,6 أطنان من الكوكايين المتأتية من كولومبيا، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية ألكسندرا فيلا مشيرة إلى أنها كمية قياسية تتم مصادرتها في هذا البلد.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، صرّحت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة "ضبطنا كمية قياسية اليوم".


وعثر على الكوكايين في غواياكيل في جنوب غرب البلد وهي قادمة من كولومبيا وكانت في طريقها على ما يبدو إلى المكسيك والولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة. وتقدّر قيمتها في السوق بحوالى 450 مليون دولار.


وأعلنت الشرطة توقيف شخصين في هذه القضية وضبط حوالى عشر قطع أسلحة نارية.

 

و على صعيد آخر ، أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، تمديد تدابير الطوارئ بمدينة "جواياكيل" وإقليم "إل أورو"؛ للحد من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لمرسوم رئاسي.

 

وقالت بلومبرج إن حالة الطوارئ التي بدأت في 14 يوليو الماضي ستنتهي في منتصف ليلة 27 أغسطس المقبل. 

 

وسيتم حظر وسائل نقل السكان من إقليم "إل أورو" وإلى أي منطقة أخرى، وسيتم فرض حظر التجول من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا من الجمعة إلى الأحد، وسيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بموجب شهادات التطعيم من قيود التنقل.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ضبط كوكا دور الكوكايين كوكايين أطنان الإكوادور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 14 أغسطس 2021

كيف تحققين مشروعًا ناجحًا؟.. استشاري تنمية بشرية يجيب

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان