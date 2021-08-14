ضبط 9.6 أطنان من الكوكايين فى الإكوادور قادمة من كولومبيا

ضبطت الشرطة الإكوادورية 9,6 أطنان من الكوكايين المتأتية من كولومبيا، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية ألكسندرا فيلا مشيرة إلى أنها كمية قياسية تتم مصادرتها في هذا البلد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، صرّحت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي الجمعة "ضبطنا كمية قياسية اليوم".



وعثر على الكوكايين في غواياكيل في جنوب غرب البلد وهي قادمة من كولومبيا وكانت في طريقها على ما يبدو إلى المكسيك والولايات المتحدة، وفق ما أفادت الشرطة. وتقدّر قيمتها في السوق بحوالى 450 مليون دولار.



وأعلنت الشرطة توقيف شخصين في هذه القضية وضبط حوالى عشر قطع أسلحة نارية.

و على صعيد آخر ، أعلن رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، تمديد تدابير الطوارئ بمدينة "جواياكيل" وإقليم "إل أورو"؛ للحد من انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لمرسوم رئاسي.

وقالت بلومبرج إن حالة الطوارئ التي بدأت في 14 يوليو الماضي ستنتهي في منتصف ليلة 27 أغسطس المقبل.

وسيتم حظر وسائل نقل السكان من إقليم "إل أورو" وإلى أي منطقة أخرى، وسيتم فرض حظر التجول من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا من الجمعة إلى الأحد، وسيتم إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بموجب شهادات التطعيم من قيود التنقل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.