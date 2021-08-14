بنجلاديش تعتزم توقيع اتفاقية بشأن الإنتاج المشترك للقاح مضاد لكوفيد-19 مع الصين

تعتزم بنجلاديش من أجل تعزيز حملتها ضد الزيادة المقلقة في تفشي كوفيد-19 بالبلاد، توقيع اتفاقية مع الصين بشأن الإنتاج المشترك للقاح مضاد للمرض، هكذا ذكرت صحيفة ((ذا نيشن)) الباكستانية نقلا عن وزير الخارجية البنغلاديشي عبد المؤمن.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية قوله في تقرير صدر مؤخرا إن الاتفاقية سيتم توقيعها قريبا جدا وسيبدأ الإنتاج المشترك في غضون أسابيع قليلة.

وفي يوم الثلاثاء، أكد الوزير المفوض بالسفارة الصينية في دكا يان هوا لونغ أيضا في منشور على الفيسبوك التعاون المزمع بين البلدين.

وقال يان "سوف نتعاون قريبا في إنتاج لقاح".

كما أكدت وزارة الصحة البنجلاديشية أن 1.7 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، في إطار مرفق كوفاكس التابع للأمم المتحدة، قد وصلت إلى دكا.

وفي يوم الأربعاء، صرح وزير المالية البنغلاديشي مصطفى كمال لوسائل الإعلام بأن الحكومة تحتاج إلى حوالي 276 مليون جرعة لقاح لتحقيق هدفها المتمثل في تطعيم أكثر من 138 مليون شخص.

وأفادت الصحيفة بأن بنجلاديش قامت حتى الآن بتطعيم 5 ملايين شخص فقط بشكل كامل فيما تلقى 15 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح يؤخذ على جرعتين.

وقد سجلت بنجلاديش 1.4 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 إلى جانب أكثر من 23 ألف حالة وفاة بالمرض وأكثر من 1.2 مليون حالة تعافي منه.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.