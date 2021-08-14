بدء محادثات جديدة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة

بدأت الحكومة الفنزويلية والمعارضة محادثات جديدة بعد سنوات من التوقف، وقال داج نايلاندر، رئيس وفد التفاوض النرويجي، يوم الجمعة، في مراسم في مكسيكو سيتي، حيث تجري المحادثات: "لقد اتخذا القرار الشجاع لبدء عملية تفاوض شاملة".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" الفرنسية ، سوف تشارك هولندا وروسيا في المحادث، بجانب المعارضة والحكومة على التوالي.

ومن المقرر أن يشارك 9 ممثلين من كل من الجانبين في المناقشات وتطالب المعارضة بانتخابات حرة، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

وتهدف الحكومة الاشتراكية إلى تخفيف العقوبات الدولية، وهو ما يعني أنه على الرغم من عدم مشاركة الولايات المتحدة في المحادثات، إلا أنه يمكن أن يكون لها دور محوري في العملية.

وكانت عدة جولات من المحادثات بين الجانبين قد فشلت في السنوات القليلة الماضية.

وقال أحد ممثلي المعارضة في المكسيك: "نحن نذهب إلى هذه العملية بحذر وبدون آمال مرتفعة للغاية، لكن الوضع الطارئ لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك".

وهناك حاجة إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين بشكل عاجل؛ نظرًا لأن فنزويلا على شفا أن تصبح دولة فاشلة.

و على صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 896 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية" - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 314 ألفًا و480 حالة، تعافى منها 300 ألف و606 حالات.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 10 آلاف و141 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و733 حالة بعد تسجيل 14 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.