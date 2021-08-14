تامر حسنى يخطف الانظار فى حفلته بجدة سوبر دوم

قدم الفنان تامر حسني حفل غنائي ضخم تحت رعاية هيئة الترفية وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ

وكعادة حفلات جدة بتبني موقف هيئة الترفية ودعم المواهب السعودية الشابة بدأ الحفل بالفنان الشاب محمد السهلي الذي أطرب جمهور جدة وقدم مجموعة متميزة من أغنياته .

حفل تامر حسنى

وبعد ظهور الفنان تامر حسني اشتعلت أجواء الحفل وحرص تامر في البداية على توجيه التحية للمستشار تركي آل شيخ وللمنتج محمد حسنين المدير التنفيذي لشركة بنش مارك كما وجه التحية لجمهور جده على الاستقبال الرائع وقال أنه يشعر أنه في منزله وان هذا الاستقبال ليس جديدا على أهل جده .

حفل تامر حسنى



وقدم تامر عدد كبير من أغانيه التي كان يرددها معه الجمهور السعودي وتفاعل معها بشكل كبير.

حفل تامر حسنى



وكعادته حرص تامر على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من استمتاع الجمهور بأجواء الحفل.

حفل تامر حسنى

وكان قد نعى النجم تامر حسنى، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التى توفها الله السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرض دام لـ100 يوم، لترحل عن عمر يناهز الـ61 عامًا، ونشر "حسنى" عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة للفنانة الراحلة، وعلق عليها: نسالكم الدعاء والفاتحة".

حفل تامر حسنى

وسبق وأعلن الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الفنانة الراحلة، وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

حفل تامر حسنى

ويعرض للفنان تامر حسني في السينما حاليا فيلم مش انا والذي تشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى