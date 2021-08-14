تفاصيل مؤامرة هشام حطب ضد إيهاب عبدالرحمن فى أولمبياد ريو دى جانيرو

كشف الدكتور وليد عطا، رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، عن مؤامرة هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصري، ضد بطل ألعاب القوى المصري في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016.

وقال وليد عطا، في تصريحات له مع الإعلامي خالد الغندور، عبر قناة الزمالك، إن اللاعبين مصطفى الجمال وإيهاب عبدالرحمن حققا نجاحًا كبيرًا في بطولة أفريقيا لتحقيق المركزي الأول والثاني، لافتًا إلى أن إيهاب عبدالرحمن استطاع أن يحقق ميدالية فضية في بطولة العالم لألعاب القوى برقم يقترب من 90 مترًا.

وأوضح أن إيهاب عبدالرحمن كان مرشحًا بنسبة 100% للحصول على ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو2016 ضمن منافسات ألعاب القوى، أن الكل تعرض لمفاجأة صادمة بأن العينة الخاصة به للمنشطات أظهرت إيجابية ليعود إلى مصر دون المشاركة في الأولمبياد.

وأكد الدكتور وليد عطا، أن بعض الأشخاص سمعوا هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية وهو يقول نصًا: "على جثتي أن إيهاب عبدالرحمن يروح أولمبياد ريو دي جانيرو".