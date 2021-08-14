السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج جوال من الخيش ينهى أزمة ماسورة الصرف الصحى فى بورسعيد

طفح في الصرف الصحي
طفح في الصرف الصحي ببورسعيد

تابع العميد نعمان علي رئيس حي الشرق أزمة إنسداد خط الصرف الصحي بمنطقة شارع محمد علي بنطاق الحي، حتي إنتهاء الأزمة.

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طفح في الصرف الصحي ببورسعيد

وتمكن عمال الصرف الصحي التابعين للحي من إستخراج «جوال من الخيش»، بعد فتح عدد من بيارات الصرف الصحي، وعقب إستخراجه عادت الأمور إلي طبيعتها، وتم إنتهاء الطفح الذي كشف وجود مواد بترولية في خطوط الصرف الصحي.

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طفح في الصرف الصحي ببورسعيد

وتأكد العميد نعمان علي من إنخفاض المنسوب في البيارات وغرفة الصرف الرئيسية، وطالب العمال بوضع طبقة من الرمال على ناتج الطفح وجرفها بالمعدات لإعادة الشئ لأصله من جديد، مشيداً بالجهود التي تم بذلها للسيطرة علي الأزمة.

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طفح في الصرف الصحي ببورسعيد

وكشف مصدر بغرفة الطوارئ والأزمات أنه جاري البحث عن أسباب وجود مواد بترولية تشبه الزيت او المازوت او الجاز في بيارات الصرف، والتي ظهرت نتيجة إنسداد خط الصرف، وأكد أن كاميرات المراقبة تلاحق الجاناة لتحديد هويته  ، قائلاً «هنعرف من خلال الكاميرات السبب وراء وجود مواد بترولية في مياة الصرف»، مشيراً إلي أن ذلك يسبب أزمة كبيرة حال وصول الصرف بهذا الشكل إلي محطة المعالجة الثلاثية والتي تعالج المياة لإستخدامها في الزراعة.

استخراج بورسعيد جوال ينهى طفح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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