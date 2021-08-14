وليد عطا: هشام حطب «مش مهندس»

قال الدكتور وليد عطا، رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق، إن هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية، "مش مهندس"، وليس مسجلًا في كشوف قيد نقابة المهندسين، كما يدعي دومًا أنه مهندس.

وأضاف عطا، في تصريحات مع الإعلامي خالد الغندور، في تصريحات لقناة الزمالك، إنه حاصل على الدكتوراة في الإعلام الرياضي، وحاول وضع خطة للنهوض برياضة ألعاب القوى في مصر.

كان الإعلامي خالد الغندور، قال في تصريحات بقناة الزمالك، لإن الكابتن وليد عطا، عندما تولى منصب رئيس اتحاد ألعاب القوى بدأ في تحقيق إنجازات وإظهار لاعبين مميزين مثل بطل العالم إيهاب عبدالرحمن، لكن هشام حطب كان مختلف معه لأن وليد شخص صريح ويحب العمل جدًا.

وأوضح أن هشام حطب تعمد إقصاء وليد عطا من اتحاد ألعاب القوى، على الرغم من النجاحات التي حققها في هذه اللعبة بسبب الحسابات الانتخابية المختلفة.