الأرجنتين.. المعارضة تسعى لعزل الرئيس فرنانديز من منصبه

أعلن مشرعون معارضون في الأرجنتين عن سعيهم لعزل رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز من منصبه بسبب "سوء إدارته لأزمة وباء فيروس كورونا".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية، يعتزم البرلمانيون طلب التحقيق مع الرئيس ومحاكمته في خطوة ستكون رمزية على الأرجح، حيث اعترف أصحاب المبادرة بأنهم لن يتمكنوا من حشد الأصوات اللازمة لتحريك هذا الإجراء.

ويتهم المشرعون الرئيس أيضا بانتهاك قواعد الحجر الصحي في البلاد، حيث نظم حفل عيد ميلاد زوجته فابيولا يانيز في يوليو الماضي، غير آبه بقيود الحجر في البلاد.

وقال النائب فالدو فولف أحد النواب الداعين لعزل الرئيس فرنانديز، إن ما ارتكبه هو "جريمة لها طبيعة أخلاقية وإدارية".

وعلى صعيد آخر، تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.