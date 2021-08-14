السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الغندور: إنجاز هشام حطب هو تغريدة الاتحاد الدولى للفروسية على «تويتر»

خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إنجاز هشام حطب باعتباره رئيس الاتحاد المصري للفروسية، إن الاتحاد الدولي للفروسية نشر تغريدة له يبارك له فيها المشاركة في الأولمبياد، وهذا هو إنجازه الوحيد.

 

وأضاف "الغندور"، في تصريحات لقناة الزمالك، إن اللاعب المصري نائل نصار، خطيب ابنة الملياردير العالمي بيل جيتس، أحد أثرياء العالم، اشترك في الأولمبياد باسم مصر ورفض أن يمثل منتخب أمريكا، دون أن يكون للاتحاد الدولي للفروسية أي علاقة بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن اللاعب ذهب إلى الأولمبياد ودفع قيمة السفر والإقامة بنفسه دون أي تدخل من الاتحاد.

 

وتابع: "هشام حطب فشل في إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأيضًا في الاتحاد الدولي للفروسية، وهذا ما ظهر في إخفاقات البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020".

 

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