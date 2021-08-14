السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الغندور: هشام حطب أحد أسباب انحدار الرياضة فى مصر (فيديو)

خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك بعض الوجوه تدير الرياضة في مصر على مدار سنوات طويلة، وهذا ما حدث مع المهندس هشام حطب، الذي فاز برئاسة اللجنة الأولمبية بالتزكية دون أي تنافس حقيقي.

 

وأضاف "الغندور"، في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن بعض المسئولين لا يبحثون عن تحقيق إنجازات للرياضة في مصر، لافتًا إلى أنه لابد من تدخل الدولة المصرية من أجل رؤية وجوه جديدة تدير الرياضة تعتمد على الإنجازات.

 

وأوضح أنه مع كامل الاحترام للمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، ولكنه أحد أهم أسباب انحدار الرياضة في مصر، حيث إنه باقي في منصبه منذ أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 وحتى الآن دون تحقيق إنجازات للرياضة، مشيرًا إلى أنه يحارب أي شخص يحاول منافسته على منصبه في اللجنة الأوليمبية، وهذا ما حدث بفوزه بالتزكيه، متسائلا: ما هو الإنجاز الذي حققه هشام حطب ليفوز بالتزكية برئاسة اللجنة الأولمبية؟

 

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