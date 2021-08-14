السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الغندور» يكشف عن مفاجأت صادمة فى انتخابات الاتحادات المختلفة

خالد الغندور
خالد الغندور

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تلاعب كبير في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية المختلفة، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 8 اتحادات تم اكتساب مقاعد مجلس الإدارة فيها بالتزكية دون أن يكون هناك منافسة حقيقية.

 

وأضاف "الغندور"، في تصريحات له على قناة "الزمالك"، أن هناك بعض الاتحادات الأولمبية التي تم فيها الدعوة للانتخابات خلال الفترة المقبلة، حيث دعت هذه الاتحادات الجمعية العمومية للانتخابات خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

 

وكشف الغندور، عن مفاجأت صادمة في انتخابات الاتحادات المختلفة، مؤكدًا أن هناك العديد من الاتحادات التي فاز فيها الرؤساء بالتزكية، منهم اتحاد السباحة والسلة والفروسية والدراجات والسلاح والثلاثي الحديث، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لمسئول أن يظل في المنصب إلى ما لا نهاية.

 

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