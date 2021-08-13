السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

نفتالي بينيت رئيس
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي

رفض نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب بيني جانتس وزير الجيش، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، جانتس، من لقاء رئيس الرئيس الفلسطيني، بعد طلب قدمه وزير الجيش الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأبلغ جانتس، بينيت أنه إذا التقى يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، مع أبو مازن، فسيكون لذلك تداعيات سياسية لن تكون في مصلحة تل أبيب حاليا، معربا عن شعوره بخيبة أمل من رفض رئيس الوزراء.

وأكد جانتس أن هناك أهمية كبيرة في حقيقة أنه كوزير للجيش سيجتمع مع الرئيس الفلسطيني، وحينها سيعمل على زيادة تعزيز وتقوية التعاون الأمني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

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