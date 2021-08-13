«الصحة» تستقبل 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال الدفعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد "أسترازينيكا" المكونة من 1.766.400 جرعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" بمطار القاهرة الدولي.

وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء الماضي مقدمة من جمهورية رومانيا، ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتًا إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعًا (3 أشهر).

وأكد مجاهد أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيرًا إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشد مجاهد المواطنين التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعة على محافظات الجمهورية، فضلًا عن 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تسلمت 261 ألفًا و600 جرعة من لقاح "جونسون أند جوسون" صباح الإثنين الماضي، عن طريق آلية مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.